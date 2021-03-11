Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Запах салона нового автомобиля может стать причиной серьезных заболеваний. О рисках для владельцев новых авто рассказала доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова в интервью Sputnik, сообщает РИА Новости.
За 20 минут нахождения в салоне нового автомобиля человек может получить максимальную суточную дозу вредных веществ, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США). Речь идет о парах бензола и формальдегида, которые содержатся в тканях, пластике и клее. По мнению специалистов, данные вещества способны вызывать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие заболевания. Кроме того, опасными для здоровья являются и пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые также находятся в новых машинах.
"В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них – формальдегид и бензол – относятся к канцерогенам", – рассказала Одинцова.
Лейкемию и анемию может вызвать длительное воздействие на человека токсичного бензола. А на центральной нервной системе негативно может отразиться формальдегид, пояснила она.
"Первые симптомы могут варьироваться от боли в горле до головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты в зависимости от восприимчивости организма. При долговременном воздействии некоторых из этих веществ на организм могут возникать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек", – добавила эксперт.
Она отметила, что наиболее опасным периодом для водителей и пассажиров являются первые полгода. В это время необходимо обезопасить свой организм.
"Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", – порекомендовала Одинцова.
По ее словам, многие производители работают над созданием альтернативных материалов, которые были бы менее опасными для человека. Например, уже снизилось количество машин с отделкой из ПВХ, также совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха.
"В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", – заключила специалист.
Ранее эксперты рассказали, что надежды российских автолюбителей на снижение дефицита и цен на рынке автомобилей в 2021 году не оправдаются. На рынке остается потенциал для дальнейшего роста цен, поскольку они пока не догнали процентную разницу валютных курсов.
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