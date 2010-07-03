Полиция Новой Зеландии уточнила число пострадавших при стрельбе

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Baker

В больнице Крайстчерча находятся 48 человек, пострадавших в результате стрельбы в двух мечетях. Эту информацию уточнили в полиции Новой Зеландии, передает РИА Новости.

В пятницу вооруженные люди атаковали сразу две мечети в центре новозеландского города Крайстчерч – Аль-Нур и Линвуд Масджид. Злоумышленники вошли в мечети, расположенные по соседству, сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

На момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек. По последним данным, жертвами стрельбы стали 49 человек, еще 48 получили различные травмы. По предварительным данным, россияне не пострадали при стрельбе в мечетях в Крайстчерче.

Известно, что одним из нападавших был 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант. Перед нападением он выложил 37-страничный "манифест", где объяснил причины своих действий.

Полиция задержала четырех подозреваемых. В их автомобилях нашли самодельные взрывные устройства. Глава полиции страны заявил, что одному подозреваемому предъявили обвинения. Также правоохранители добавили, что розыск других подозреваемых не ведется.

Что известно о трагедии в Новой Зеландии – в материале портала Москва 24.