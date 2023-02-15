Источник опроверг информацию о пожаре в "Савеловском Сити" в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Информация о возгорании в жилом комплексе "Савеловский Сити" не соответствует действительности. Об этом Москве 24 сообщил источник в ГУ МЧС РФ по Москве.

Речь идет о здании, расположенном по адресу: СВАО, Бутырский район, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 6.

"Признаков загорания в ЖК "Савеловский сити" не обнаружено. Аварийно-спасательные работы не проводились", – сообщил источник.

Ранее очевидцы сообщили о возгорании, произошедшем в жилом комплексе. Сообщалось, что пожар начался на одном из последних этажей здания. Подробной информации о якобы случившемся пожаре не было.



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