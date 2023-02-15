Очевидцы сообщили о пожаре в "Савеловском Сити" в Москве

Видео: Москва 24

Пожар произошел в "Савеловском Сити" в Москве. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

По их словам, возгорание случилось на одном из последних этажей здания.

Ранее пожар произошел на четвертом этаже строящейся башни в "Москва-Сити". Отмечалось, что там загорелись стройматериалы и утеплители. В связи с возгоранием было перекрыто движение автотранспорта по 1-му Красногвардейскому проезду.

Позже возгорание удалось ликвидировать. Участие в тушении пожара принимали 108 специалистов МЧС с привлечением 27 единиц техники.



Пожар в строящейся башне в "Москва-Сити" потушен

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