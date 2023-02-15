Сестра погибшей в ДТП калужанки не согласилась с решением снять обвинения с Большовой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сестра погибшей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой Анастасия Городилова заявила, что не согласна с решением полиции снять обвинения с артистки и возложить ее на сожителя жертвы. Об этом сообщает телеканал "360".

"Хотите услышать мое мнение – справедливо это или не справедливо? Нет, не справедливо", – подчеркнул она.

Сестра погибшей добавила, что родственники не планируют подавать жалобу на решение, а также комментировать ситуацию.

В октябре прошлого года поступила информация, что заслуженная артистка РФ Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. В момент ДТП актриса была за рулем автомобиля Audi.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В среду, 15 февраля, стало известно, что полиция не выявила состава преступления в действиях Большовой. В пресс-службе МВД РФ по Калужской области отметили, что изначально мужчина на личном автомобиле привез в Грачевку женщину в состоянии алкогольного опьянения, после чего оставил ее на проезжей части.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой

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