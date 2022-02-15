Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010"

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Об этом информирует официальный сайт СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве супруги", – заявили в СК.

В материале также отмечается, что ранее в СМИ сообщалось о возможной причастности иных лиц к данному преступлению.

Ранее Щербинский суд Москвы заключил под стражу Александра Попова, который подозревался в убийстве жены.

Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе в ТиНАО тело женщины.

По версии СК, женщину убил ее супруг. В январе он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже жены, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых, но так и не приехала.

Супруг утверждал, что все это время он поддерживал с ней связь через социальные сети. Однако в ходе расследования следователи установили, что пропавшая не пересекала границу в указанный период. В итоге в ходе допроса мужчина признался в убийстве.

По данным СМИ, речь идет о Ксении Сапожковой, которая стала победительницей на конкурсе красоты "Мисс Кузбасс" в 2010 году.