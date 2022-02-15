Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в результате снайперского огня ВС Украины

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы Украины совершили обстрел территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которого погиб один ополченец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там пояснили, что украинские силовики открыли огонь приблизительно в 15:00 со стороны населенного пункта Орехово. Этот обстрел стал первым за последние 19 дней.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в конфликт Россию. Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.