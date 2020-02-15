Движение поездов между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" восстановили после сбоя

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на а Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" приостанавливалось из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter столичной подземки.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение восстановлено и вводится в график.

На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. — Московское метро (@MetroOperativno) February 15, 2020



14 февраля мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть.