Движение поездов между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" восстановили после сбоя

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Движение поездов на а Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" приостанавливалось из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter столичной подземки.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение восстановлено и вводится в график.
14 февраля мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть.