СК возбудил дело по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы

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Сотрудники СК устанавливают обстоятельства убийства мужчины на юго-востоке столицы. Тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями обнаружено на Самаркандском бульваре. Об этом сообщается на сайте СУ СК.

"Установлено, что мужчина работал водителем такси. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению", – говорится в сообщении.

По данным Агентства "Москва", речь идет о вооруженном конфликте в кафе "Неолит" в Печатниках. Убитый – Гариб Оруджев.

Ранее сообщалось, что 18 человек задержаны для проверки после стрельбы в одном из московских кафе. По предварительной версии, конфликт возник на бытовой почве, в потасовке участвовали около 20 человек. На месте происшествия были обнаружены "следы применения травматического оружия".

В кафе на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой

Группа мужчин ворвалась в заведение и заставила посетителей выйти на улицу. Отмечается, что злоумышленники якобы планировали напасть на владельца заведения Яшара Алиева.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В полиции также опровергли сообщения СМИ о том, что в конфликте со стрельбой участвовали около ста человек.