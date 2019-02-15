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11:05

Участники конфликта в кафе в Печатниках угрожали полицейским

происшествия криминал

11:05

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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Посетители кафе "Неолит" в Печатниках устроили стрельбу, а также угрожали сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что участники конфликта вели себя агрессивно, не выполняли законные требования полицейских и угрожали им физической расправой.

В результате сержанту полиции пришлось применить табельное оружие, произведя выстрел в воздух. Только после этого удалось прекратить конфликт.

Стрельба в кафе "Неолит", которое располагается на улице 1-я Курьяновская, произошел вечером 14 февраля. По предварительным данным, в конфликте участвовали уроженцы Азербайджана и Чечни. Полицейские задержали 18 человек, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее СМИ сообщали, что в драке со стрельбой якобы участвовали 100 человек. Впоследствии данную информацию опроверг начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Юрий Титов.

происшествия криминал

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