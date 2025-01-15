15 января, 13:11Происшествия
СК завел дело на водителя, протаранившего двери храма во Владивостоке
Фото: телеграм-канал "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока"
Следователи возбудили уголовное дело на 37-летнего водителя, который на внедорожнике протаранил двери храма во Владивостоке. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает телеграм-канал СУ СК России по региону.
"По версии следствия, 15 января 2025 года фигурант грубо нарушал правила дорожного движения на улицах Владивостока и во время задержания его сотрудниками полиции применил в отношении них насилие", – говорится в сообщении.
В ближайшее время в отношении мужчины будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Как ранее сообщили в прокуратуре, мужчина угнал автомобиль Range Rover, оставленный на прогрев на Русской улице, после чего начал совершать различные маневры. Он протаранил двери храма, устроил гонки с полицией и врезался в автобус, после чего его удалось задержать.
Выяснилось, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске. Также прокуратура организовала доследственную проверку по статье "Хулиганство".
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