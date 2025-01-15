СК завел дело на водителя, протаранившего двери храма во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока"

Следователи возбудили уголовное дело на 37-летнего водителя, который на внедорожнике протаранил двери храма во Владивостоке. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает телеграм-канал СУ СК России по региону.

"По версии следствия, 15 января 2025 года фигурант грубо нарушал правила дорожного движения на улицах Владивостока и во время задержания его сотрудниками полиции применил в отношении них насилие", – говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении мужчины будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как ранее сообщили в прокуратуре, мужчина угнал автомобиль Range Rover, оставленный на прогрев на Русской улице, после чего начал совершать различные маневры. Он протаранил двери храма, устроил гонки с полицией и врезался в автобус, после чего его удалось задержать.

Выяснилось, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске. Также прокуратура организовала доследственную проверку по статье "Хулиганство".