Во Владивостоке задержан водитель, протаранивший двери храма на авто

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Правоохранители задержали водителя внедорожника, который протаранил двери храма, устроил гонки с полицией и врезался в автобус во Владивостоке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале

Изначально 35-летний мужчина угнал автомобиль Range Rover, оставленный на прогрев на Русской улице, после чего начал совершать различные маневры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Злоумышленник проехал по пешеходной территории центральной площади, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан в районе дома № 41 на Светланской улице.

К настоящему моменту следователи выяснили, что мужчина зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске, а ранее он проживал в Приморье. Также прокуратура организовала доследственную проверку по статье "Хулиганство".

Ранее в подмосковном Видном правоохранители привлекли к ответственности москвича, дрифтовавшего на машине вокруг новогодней елки на одной из площадей города. Сперва водитель заехал под запрещающий дорожный знак на площадку перед кинотеатром, а после стал совершать опасные маневры вокруг новогодней елки, создавая угрозу для окружающих.

В результате на него завели дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также на москвича составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.