Пожар на складе автозапчастей в Мытищах ликвидировали

Фото: телеграм-канал " Прокуратура Московской области"

Пожар потушили на складе автозапчастей в подмосковном городе Мытищи. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным прокуратуры Подмосковья, пожар случился в помещениях на Стрелковой улице. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП, ход и результаты доследственной проверки.

Пожар на складе в Мытищах произошел вечером 15 января. Позднее открытое горение удалось устранить.

Немногим ранее в МЧС РФ сообщили о локализации пожара. Там же добавили, что пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на находящиеся рядом постройки.

До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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