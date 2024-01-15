Пенсионер погиб в результате пожара в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Тарусской в Москве, в результате чего погиб 75-летний мужчина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

Ранее столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире дома на улице Академика Комарова.

Возгорание произошло 12 января в квартире на первом этаже. По данным СК, погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей.

До этого пожилая женщина 1948 года рождения погибла во время пожара в частном доме в Строгине. О пожаре стало известно в ночь на 10 января. ЧП произошло по адресу 1-я Лыковская улица, дом № 61.

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