Более 100 сотрудников метро восстанавливали движение поездов на станции "Окружная"

Более 100 человек оперативно устранили последствия кратковременного выброса воды в тоннель на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Утром 15 января из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" были закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". По предварительной версии, при строительстве второго вестибюля станции "Окружная" произошел гидроудар, который привел к выбиванию пробки тюбинга. В результате образовавшейся пробоины вода с грунтом стали поступать в тоннель метро. Окончательная причина происшествия будет установлена по итогам экспертизы, в которой примут участие Мосинжпроект, Мосметрострой и Государственный строительный надзор.

В метро напомнили, что строительство второго выхода станции "Окружная" проходит в сложных геологических условиях.

Между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" пустили 56 бесплатных компенсационных автобусов, каждый из которых отправлялся менее чем через минуту. Кроме того, для удобства пассажиров продлили все регулярные маршруты наземного транспорта от метро "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" до метро "Петровско-Разумовская". Сергей Собянин поблагодарил сотрудников метро за ликвидацию ЧП на Люблинско-Дмитровской линии.

На место происшествия прибыл глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

