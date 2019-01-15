Собянин поблагодарил сотрудников метро за ликвидацию ЧП на салатовой ветке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поблагодарил сотрудников метро за ликвидацию ЧП на Люблинско-Дмитровской линии. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин отметил, что "достаточно сложную чрезвычайную ситуацию" на салатовой ветке, связанную с поступлением воды, удалось ликвидировать в течение шести часов. "Все работали слаженно и оперативно", – подчеркнул мэр.
Спасибо работникам #мосметро. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно.
Утром 15 января в движении поездов салатовой ветки метро произошел сбой. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" пришлось временно закрыть из-за поступления воды. Для пассажиров запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Последствия ЧП устраняли более 100 человек. Они откачивали воду, убирали грунт с путей и промывали тоннели.
Спустя несколько часов работ и проверок движение поездов на салатовой ветке было восстановлено. В настоящее время станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров.
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