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10:45

Собянин поблагодарил сотрудников метро за ликвидацию ЧП на салатовой ветке

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

10:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников метро за ликвидацию ЧП на Люблинско-Дмитровской линии. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин отметил, что "достаточно сложную чрезвычайную ситуацию" на салатовой ветке, связанную с поступлением воды, удалось ликвидировать в течение шести часов. "Все работали слаженно и оперативно", – подчеркнул мэр.

Утром 15 января в движении поездов салатовой ветки метро произошел сбой. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" пришлось временно закрыть из-за поступления воды. Для пассажиров запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Последствия ЧП устраняли более 100 человек. Они откачивали воду, убирали грунт с путей и промывали тоннели.

Спустя несколько часов работ и проверок движение поездов на салатовой ветке было восстановлено. В настоящее время станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

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