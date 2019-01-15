Более 100 человек устраняют последствия ЧП на салатовой ветке метро

Последствия аварии на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена устраняют более 100 человек. Об этом сообщается в Twitter столичного метро.

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Движение будет возобновлено после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем. Инфраструктуре метро ничего не угрожает.

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов.

