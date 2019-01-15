Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, могут заключить под стражу. Об аресте ходатайствует Следственный комитет (СК), передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"По версии следствия, вечером 12 января мужчина, находясь вблизи дома на юге Москвы, совершил в отношении девочки 2006 года рождения развратные действия", – сказала Иванова.

Он отметила, что подозреваемого оперативно установили и задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, преступником является 59-летний пенсионер.

В декабре сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в развращении школьниц во дворе школы в районе Орехово-Борисово Южное. В полицию на него пожаловалась мать одной из девочек. По ее словам, подозреваемый демонстрировал свой половой орган школьницам во дворе ГБОУ СОШ №949 на улице Воронежская.