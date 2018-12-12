В Москве задержали мужчину за демонстрацию гениталий школьницам

12 декабря, 12:49
Полиция задержала мужчину по подозрению в развращении школьниц во дворе школы в районе Орехово-Борисово Южное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанный – 50-летний мужчина, работающий изготовителем деликатесных полуфабрикатов ООО "Национальная деликатесная компания".
В полицию на него пожаловалась мать одной из девочек. По ее словам, подозреваемый демонстрировал свой половой орган школьницам во дворе ГБОУ СОШ №949 на улице Воронежская.
По словам заявительницы, его видели четыре ученицы 8 "Б" класса, находившиеся в тот момент во дворе. Задержанный признался в содеянном.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Выяснилось, что в 1999 году мужчина был судим за кражу.
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