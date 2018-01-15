Задержан предполагаемый маньяк, орудовавший в Екатеринбурге 22 года

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Сотрудники полиции Свердловской области задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований, которые были совершены в Екатеринбурге с 1992 по 2014 годы.

"Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий он был задержан и помещен под стражу", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает "Газета.ру".

Она также отметила, что позднее выяснилось, мужчина планировал в ближайшее время покинуть страну.

По словам Волк, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Точное число жертв преступника не уточняется.