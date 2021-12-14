Глава администрации Гонконга получила письмо с угрозами и лезвием

Фото: AP Photo/Vincent Yu

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в преддверии выборов в Законодательное собрание получила письмо с угрозами. Об этом сообщается на сайте правительства Гонконга.

Отмечается, что внутри конверта, который был обнаружен в почтовом ящике Лэм, также находилось лезвие. Администрация обратилась в правоохранительные органы.

"Официальный представитель офиса главы администрации Гонконга осудил этот акт. Гонконг – это общество, соблюдающее закон, и оно не потерпит таких незаконных действий, как насилие и запугивание", – заявили власти.

Власти специального административного района Китая подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы установить и привлечь к наказанию злоумышленников, ответственных за попытки воспрепятствовать исполнению обязанностей госслужащих. Также они пообещали обеспечить безопасность и общественный порядок.

Выборы в Законодательное собрание Гонконга состоятся 19 декабря.

Ранее во Франции задержали двоих мужчин, планировавших совершить теракт в рождественские праздники. Двое подозреваемых 23 лет были задержаны в регионе Иль-де-Франс. Они планировали совершать нападения в различных общественных местах, в частности в торговых центрах, университетах и на людных улицах.