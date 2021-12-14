Глава администрации Гонконга получила письмо с угрозами и лезвием

16:02
Фото: AP Photo/Vincent Yu
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в преддверии выборов в Законодательное собрание получила письмо с угрозами. Об этом сообщается на сайте правительства Гонконга.
Отмечается, что внутри конверта, который был обнаружен в почтовом ящике Лэм, также находилось лезвие. Администрация обратилась в правоохранительные органы.
"Официальный представитель офиса главы администрации Гонконга осудил этот акт. Гонконг – это общество, соблюдающее закон, и оно не потерпит таких незаконных действий, как насилие и запугивание", – заявили власти.
Власти специального административного района Китая подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы установить и привлечь к наказанию злоумышленников, ответственных за попытки воспрепятствовать исполнению обязанностей госслужащих. Также они пообещали обеспечить безопасность и общественный порядок.
Выборы в Законодательное собрание Гонконга состоятся 19 декабря.
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