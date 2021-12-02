Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Полицейские задержали мужчину, который ходил с дробовиком у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости сотрудник полиции в оцеплении.

"Все чисто", – заявил сотрудник полиции, отвечая на вопрос о задержании мужчины.

Ранее полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине недалеко от штаб-квартиры ООН. Сообщалось, что зона у организации была оцеплена.

В пресс-службе ООН сотрудникам предписали укрыться.

Позже стало известно, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН нет. Однако граждан попросили держаться подальше от этого района.