В полиции заявили об отсутствии угрозы для людей возле штаб-квартиры ООН

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Сотрудники полиции Нью-Йорка сообщили, что угрозы для людей у штаб-квартиры ООН, где заметили вооруженного мужчину, на данный момент нет. Об этом управление ведомства заявило в Twitter-аккаунте.

Тем временем граждан попросили держаться подальше от этого района. Полиция продолжает вести переговоры с вооруженным мужчиной.

Отмечается, что генсек ООН находится в здании штаб-квартиры, несмотря на ситуацию.

Ранее полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине недалеко от штаб-квартиры ООН. Сообщалось, что зона у организации была оцеплена.

В пресс-службе ООН сотрудникам предписали укрыться.