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В мире

19:33

Полиция оцепила зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине недалеко от штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление.

"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню", – отметил сотрудник ведомства.

Уточняется, что полицейские с автоматическим оружием пока не приближаются к мужчине, который ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.

"Над зоной оцепления барражирует вертолет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе организации сотрудникам ООН предписали укрыться.

Ранее стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечается, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.

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