Полиция оцепила зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "SHOT"
Полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине недалеко от штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление.
"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню", – отметил сотрудник ведомства.
Уточняется, что полицейские с автоматическим оружием пока не приближаются к мужчине, который ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.
"Над зоной оцепления барражирует вертолет", – говорится в сообщении.
В пресс-службе организации сотрудникам ООН предписали укрыться.
Ранее стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечается, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.