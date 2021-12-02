Полиция оцепила зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Полиция Нью-Йорка получила сообщение о вооруженном мужчине недалеко от штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление.

"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й улицы и Первой авеню", – отметил сотрудник ведомства.

Уточняется, что полицейские с автоматическим оружием пока не приближаются к мужчине, который ходит из стороны в сторону у ограды здания ООН.

"Над зоной оцепления барражирует вертолет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе организации сотрудникам ООН предписали укрыться.

Ранее стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечается, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.