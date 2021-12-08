Во Франции задержаны двое мужчин, планировавшие теракт в праздники

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Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших совершить теракт в рождественские праздники. Об этом сообщает телеканал BFM.

Двое мужчин 23 лет были задержаны в регионе Иль-де-Франс. Они планировали совершать нападения в различных общественных местах, в частности в торговых центрах, университетах и на людных улицах.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах.

Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.