Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:15

Во Франции задержаны двое мужчин, планировавшие теракт в праздники

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Во Франции задержали двоих мужчин, планировавших совершить теракт в рождественские праздники. Об этом сообщает телеканал BFM.

Двое мужчин 23 лет были задержаны в регионе Иль-де-Франс. Они планировали совершать нападения в различных общественных местах, в частности в торговых центрах, университетах и на людных улицах.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах.

Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать