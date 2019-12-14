Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги по банкротству

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На торги по банкротству выставили квартира и земельный участок бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на общую сумму около 115 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Двухъярусная квартира находится в жилом комплексе "Тихомирово" в Заречье в Одинцовском районе Московской области. Начальная стоимость – почти 65 миллионов рублей. Цена земельного участка в Сколково – около 50 миллионов рублей.

Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. Его брат Рафик Исмаилов содержится под стражей, ему предъявлены обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Еще один брат Тельмана Исмаилова Вагиф скрывается от следствия за границей.

По версии следствия, Тельман Исмаилов вместе с братьями спланировали убийство владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-моторс" Юрия Брилева.

В роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались.

Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать оружие преступления.

Ранее Пресненский суд Москвы освободил от наказания племянника Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова, фигурирующих в деле о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо.