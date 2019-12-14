Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:40

Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги по банкротству

происшествия

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На торги по банкротству выставили квартира и земельный участок бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на общую сумму около 115 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Двухъярусная квартира находится в жилом комплексе "Тихомирово" в Заречье в Одинцовском районе Московской области. Начальная стоимость – почти 65 миллионов рублей. Цена земельного участка в Сколково – около 50 миллионов рублей.

Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. Его брат Рафик Исмаилов содержится под стражей, ему предъявлены обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Еще один брат Тельмана Исмаилова Вагиф скрывается от следствия за границей.

По версии следствия, Тельман Исмаилов вместе с братьями спланировали убийство владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-моторс" Юрия Брилева.

В роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались.

Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать оружие преступления.

Ранее Пресненский суд Москвы освободил от наказания племянника Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова, фигурирующих в деле о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика