Совершившего теракт мужчину ликвидировали в Страсбурге

14 декабря, 00:37
Фото: AP/Jean-Francois Badias
Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге застрелен полицией.
По данным телеканала BFMTV, преступник был ликвидирован в южном квартале Страсбурга Нойдорфе вечером в четверг, 13 декабря. Отмечается, что мужчина открыл огонь по полицейским и был застрелен ответным огнем.
29-летний уроженец Страсбурга Шериф Шекатт открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой 11 декабря. Жертвами стрельбы стали три человека, еще 13 получили ранения.
Нападавший был ранен в перестрелке с военными, однако сумел скрыться на угнанном такси. Власти Страсбурга назвали происшествие со стрельбой терактом.
В поисках преступника были задействованы 350 полицейских. Также был усилен план антитеррористических мероприятий.
Сообщалось, что Шекатт подозревался в терроризме и убийстве. Он должен был быть задержан утром перед терактом, однако полиция не застала его дома. Позже при обыске квартиры были обнаружены гранаты.
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