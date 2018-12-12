Братьев устроившего стрельбу в Страсбурге задержали

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Правоохранители задержали двух братьев мужчины, открывшего огонь по прохожим в центре французского Страсбурга, сообщает РИА Новости.

Один из них числится в реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности. Такие меры полицейские приняли, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением.

Инцидент произошел 11 декабря около 20:00 (22:00 мск). Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек.

В результате погибли двое человек. Еще 14 человек получили ранения. Среди них девять человек тяжело ранены, пятеро отделались легкими травмами.

Подозреваемый захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Его собирались задержать еще утром 11 декабря, однако не застали дома. Преступника пока не поймали.

Произошедшее пока никто не называл терактом, однако антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.