При вооруженном нападении в Страсбурге погибли двое

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В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли двое человек, а не трое, как сообщалось ранее. Об этом говорится в заявлении префектуры региона Гренд-Эст.

Еще 14 человек получили ранения. Среди них девять человек тяжело ранены, пятеро отделались легкими повреждениями, передает ТАСС.

ЧП произошло 11 декабря около 20:00 (22:00 мск). Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек. Сначала сообщалось о трех жертвах и 13 пострадавших, однако информация изменилась.

Подозреваемый захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Его собирались задержать еще утром 11 декабря, однако его не застали дома. Преступник пока не поймали.

Произошедшее пока никто не называл терактом, однако антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.