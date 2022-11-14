ФНС и МВД организовали проверки в ряде кафе столичной сети "Андерсон"

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Представители ФНС и МВД проводят проверки в нескольких заведениях столичной сети семейных кафе "Андерсон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В сети кафе "Андерсон" налоговики и МВД проводят проверочные мероприятия, связанные с возможной недоимкой по налогам", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что никакого уголовного дела в отношении сети не возбуждено, а происходящее является исключительно налоговой проверкой.

Между тем в Федеральной налоговой службе уточнили, что проверки проходят не только в сети "Андерсон", но и в других крупных ресторанных сетях. В ведомстве не уточнили, о каких компаниях идет речь, однако отметили, что работа заведений не приостанавливалась, все мероприятия будут завершены до конца текущего дня.

В ФНС пояснили, что контрольные мероприятия проводятся в связи с выявлением случаев уклонения от уплаты налогов с использованием подставных касс и POS-терминалов. Это позволяло предпринимателям сокращать налоговые отчисления за счет искусственного занижения выручки.

Ранее стало известно, что в России выявили одну из крупнейших схем ухода от налогов. Некая теневая площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами, платежи клиентов проходили минимум через три кредитные организации, а затем поступали в организации, из которых средства выводились в виде неинкассированной наличности.



ФНС и МВД организовали налоговую проверку в сети кафе "Андерсон" в Москве и области

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