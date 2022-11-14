Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Москва 24

Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома 157. Две из трех попавших в ДТП машин – такси.

Как уточнили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение в районе аварии затруднено.

"Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе. Движение в сторону области также осуществляется по одной полосе. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием пяти машин произошло на 69-м километре внешней стороны МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе.

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