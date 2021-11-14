Усман Нурмагомедов будет проходить свидетелем по делу о наезде на полицейского – СМИ

16:19
Фото: ТАСС/Пресс-служба Bellator
Боец ММА Усман Нурмагомедов будет проходить свидетелем по делу о наезде на машине на полицейского в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На Усмана не будут представлять (материалы в суд – Прим. ред.). Он свидетель, никакую меру пресечения или принуждения не применяли", – сказал собеседник агентства.
По информации "Интерфакса", друга Нурмагомедова Камала Идрисова, который также находился в машине, отправили под домашний арест.
О задержании двоих подозреваемых в аэропорту Шереметьево стало известно 11 ноября. По версии следствия, на КПП аэропорта Махачкалы мужчины не остановились по требованию полицейского и совершили наезд на него.
Автомобиль Toyota Camry, на котором передвигались Нурмагомедов и Идрисов, не имел номеров и был затонирован. Мужчин сначала доставили в дежурную часть транспортной полиции, а затем перевели в изолятор временного содержания в Москве.
Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве
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