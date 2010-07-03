Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:15

Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Иванове

происшествия ДТП

Фото: соцсети

Авария произошла с участием автобуса и автомобиля в Иванове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как уточняется, авария произошла на перекрестке улиц Герасима Фейгина и Окуловой в районе 17:00. Там столкнулись пассажирский автобус Fiat Ducato и автомобиль Hyundai Elantra. В результате ДТП пострадали семь человек, они находились в момент аварии в автобусе.

В ведомстве уточнили, что автобус осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении иномарке. Оба транспортных средства двигались на зеленый сигнал светофора. На месте аварии сейчас работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошла авария с участием микроавтобуса Hyundai и грузовика Shacman. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика