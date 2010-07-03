Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Иванове

Фото: соцсети

Авария произошла с участием автобуса и автомобиля в Иванове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как уточняется, авария произошла на перекрестке улиц Герасима Фейгина и Окуловой в районе 17:00. Там столкнулись пассажирский автобус Fiat Ducato и автомобиль Hyundai Elantra. В результате ДТП пострадали семь человек, они находились в момент аварии в автобусе.

В ведомстве уточнили, что автобус осуществлял поворот налево и не предоставил преимущество в движении иномарке. Оба транспортных средства двигались на зеленый сигнал светофора. На месте аварии сейчас работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошла авария с участием микроавтобуса Hyundai и грузовика Shacman. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы.

