TMZ: невестку кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой в Лос-Анджелесе

Фото: depositphotos/dechevm

Невестка бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США Митта Ромни Кэрри найдена мертвой в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

Тело 64-летней Ромни было обнаружено в пятницу, 10 октября, на улице рядом с парковкой в ​​районе Валенсия, который расположен в округе Лос-Анджелесе. Врачи констатировали смерть женщины в тот же день.

Местное бюро по расследованию убийств заявило, что Ромни могла выпасть из окна, так как криминала в данном преступлении не было выявлено. Однако расследование дела продолжается. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в столичном регионе, недалеко от леса, было найдено тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. По предварительным данным, он покончил с собой.

Рядом с его телом обнаружили предсмертную записку, в которой было сказано, что предприниматель "устал бороться с депрессией".

