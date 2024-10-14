Полицейские задержали двоих молодых людей после обмана москвички на 5,6 млн рублей

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Полицейские задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в краже у московской пенсионерки более 5,6 миллиона рублей. Об этом Агентству "Москва" заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Он рассказал, что 74-летней женщине в мессенджере пришло сообщение от якобы бывшего руководителя о том, что ей должны позвонить из правоохранительных органов. Затем пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который сообщил ей о необходимости декларирования ее накоплений в целях финансовой проверки. Женщине также прислали несколько ссылок на приложения, которые она установила на телефон.

Затем, действуя по указанию злоумышленника, москвичка передала прибывшему курьеру имеющиеся у нее сбережения в иностранной валюте и рублях, продолжил Васенин. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

По словам собеседника агентства, правоохранители установили личности подозреваемых и задержали одного из них на Комсомольской площади. Им оказался 20-летний уроженец Санкт-Петербурга. Второго подозреваемого – 18-летнего уроженца Вологодской области – задержали в Подмосковье.

Как уточнил Васенин, в разговоре с полицейскими задержанные объяснили, что криминальную работу нашли в интернете. Следуя указаниям кураторов, один из злоумышленников забрал деньги у потерпевшей, а второй его сопровождал. Впоследствии молодые люди сконвертировали похищенное в криптовалюту и отправили соучастникам, оставив себе в качестве вознаграждения долю от суммы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил фигурантов под стражу. Сейчас полицейские проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают личности соучастников.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее свыше 13 миллионов рублей. Они позвонили ей и ввели в заблуждение, заявив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры.

В результате женщина продала недвижимость и вырученные от сделки деньги перевела на счет 50-летнего мужчины из Челябинской области. Он уже находится под стражей.