14 октября, 09:52Происшествия
Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на село под Белгородом скончалась в больнице
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Женщина, попавшая в больницу после атаки украинского дрона по белгородскому селу, скончалась в медучреждении. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Стало известно, что в городской больнице № 2 города Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинке", – говорится в его публикации.
Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.
Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.
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