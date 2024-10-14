Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на село под Белгородом скончалась в больнице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Женщина, попавшая в больницу после атаки украинского дрона по белгородскому селу, скончалась в медучреждении. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Стало известно, что в городской больнице № 2 города Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинке", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.

