Четверо солдат погибли при ударе беспилотника "Хезболлы" по военной базе Израиля

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Беспилотник ливанского шиитского движения "Хезболла" поразил армейскую базу Израиля в районе Биньямины. Четверо военных ЦАХАЛ погибли, еще семь получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

Удар был зафиксирован в воскресенье, 13 октября. Пострадавших доставили в больницу, в данный момент военнослужащие ЦАХАЛ проводят расследование инцидента.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".