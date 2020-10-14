Школьники в Татарстане нечаянно спалили сено на 720 тысяч рублей

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Школьники случайно подожгли сено в Бугульминском муниципальном районе Татарстана, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 12 октября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли сено на территории фермы в поселке Карабаш.

Правоохранители установили, что двое детей 9 и 12 лет решили поиграть на территории фермерского хозяйства. В результате неосторожного обращения с огнем они допустили возгорание.

По предварительным данным, ущерб от их действий составил 720 тысяч рублей. Сгорели 420 тюков сена.

Ранее в Москве огонь охватил здание по адресу улица Международная, дом 15. По предварительным данным, возгорание происходило в отеле "МКМ" на 14-м этаже.

Накануне пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы. В результате случившегося тяжело пострадал один человек.