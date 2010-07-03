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Москва 24

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Происшествия

12:38

Станция метро "Выставочная" временно закрыта из-за возгорания

происшествия метро

Фото: Москва 24

Станция "Выставочная" Филевской линии метро временно закрыта на вход, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Поезда проезжают ее без остановки. Переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр" закрыт.

Пассажиров просят пользоваться другими станциями в этом районе, в частности "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии.

Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице, в 12:15 поступило сообщение о задымлении на станции метро "Выставочная".

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Станция закрыта на вход, осуществляется выход пассажиров", – рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что на минус первом этаже происходило незначительное загорание в подсобном помещении. В настоящий время оно уже локализовано.

Ранее стало известно, что составы не курсируют между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная" Сокольнической линии метро. СМИ передавали, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Уточнялось, что на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов. Позже движение восстановили.

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