Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено после сбоя.

"Потребуется время, чтобы войти в график. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Закрытые "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево" вновь доступны на вход.

Ранее стало известно, что составы не курсируют между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная". СМИ передавали, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Уточнялось, что на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов.

Сначала восстановили движение до станции "Тропарево". Ее же открыли на вход.