Движение до станции метро "Тропарево" восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов до станции "Тропарево" Сокольнической линии подземки восстановлено, сообщается в микроблоге метро в Twitter.

Поезда пока не ходят на участке между "Коммунаркой" и "Тропарево". Последняя открыта для входа пассажиров.

Ранее стало известно, что составы не курсируют между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная". На вход закрыли "Коммунарку", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево".

СМИ передавали, что из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между "Румянцево" и "Саларьево". Уточнялось, что сейчас на участке запустили порядка двух десятков компенсационных автобусов.