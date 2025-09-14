Пропавший в Иркутске судья Курц погиб

Фото: телеграм-канал "Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа"

Пропавший судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц погиб. Об этом говорится в телеграм-канале инстанции.

"С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Прощание с Курцом пройдет во вторник, 16 сентября.

Судья пропал в Иркутске 3 сентября. По словам местных жителей, в последний раз мужчину видели на мосту через Ангару.

До этого в волгоградском Камышине было найдено тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.