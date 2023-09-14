На Камчатке спасли пожилых туристов, которые ушли в поход в конце августа

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасли двух пожилых туристов, которые ушли в поход еще в конце августа и пропали в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Мужчины 1951 и 1953 годов рождения пошли в поход <...> в Усть-Камчатском районе. Перед путешествием на вулканы они зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Девять дней назад туристы пропали со связи", – говорится в сообщении.

Поиски туристов вели как сотрудники регионального главка МЧС, так и краевые спасатели. В спасательной операции применялись в том числе беспилотники. Обнаружить же мужчин удалось с воздуха с борта вертолета Ми-8.

За девять дней спасатели обследовали больше 400 квадратных метров территорий, осмотрев в том числе туристические тропы и места стоянок, облетев ледники. В итоге мужчин нашли обессиленными, их эвакуировали и передали врачам.

Накануне стало известно о гибели туриста при восхождении на вулкан Николка на Камчатке. В походе участвовали два человека, они отправились в путь 11 сентября, не зарегистрировав свой маршрут. В связи со случившимся следователи организовали процессуальную проверку.

Пепловая буря на Камчатке попала на видео