14 сентября, 10:04Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома на северо-востоке столицы. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Пожар произошел в квартире на втором этаже на площади 45 квадратных. метров. В ходе тушения обнаружен пострадавший, он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства уточнил, что огонь распространился на соседнее помещение.
По данным столичного главка МЧС РФ, возгорание случилось в доме 17 на Северном бульваре.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома", – отметило ведомство.
Спасатели смогли спасти четырех взрослых и одного ребенка. В настоящее время пожар ликвидировали.
До этого пожар произошел в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы. После его ликвидации в комнате обнаружили тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.
Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.
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