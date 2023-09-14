Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома на северо-востоке столицы. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже на площади 45 квадратных. метров. В ходе тушения обнаружен пострадавший, он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что огонь распространился на соседнее помещение.

По данным столичного главка МЧС РФ, возгорание случилось в доме 17 на Северном бульваре.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома", – отметило ведомство.

Спасатели смогли спасти четырех взрослых и одного ребенка. В настоящее время пожар ликвидировали.

До этого пожар произошел в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы. После его ликвидации в комнате обнаружили тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.

Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.

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