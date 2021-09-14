В Подмосковье мужчина и женщина напали с оружием на водителя грузовика

14:22
"Женщина, угрожавшая пистолетом, облила Виктора из перцового баллончика, он сейчас в больнице с обожженной роговицей глаза", – рассказала Москве 24 знакомая пострадавшего.
По словам очевидцев, пара хотела объехать пробку по обочине, однако водитель грузовой машины их не пропустил. В настоящее время нападавших разыскивает полиция.
Ранее на Брянской улице на западе Москвы владелец автомобиля Range Rover напал на контролера-ревизора. Уточнялось, что это произошло, когда сотрудник "Московского паркинга" снял бумагу, которой был закрыт госномер.
На нападавшего было подано заявление в полицию. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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