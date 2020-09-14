Полиция проверяет информацию о вооруженных людях в гольф-клубе в Крылатском

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Полицейские начали проверку из-за поступившей информации о вооруженных людях на территории гольф-клуба в Крылатском. Об этом Агентству "Москва" сказал источник в правоохранительных органах.

"Охранники гольф-клуба на улице Островной позвонили в полицию и сообщили о вооруженных людях на территории клуба", – говорится в сообщении. На место были направлены оперативные службы.

Ранее полиция задержала двоих человек, кидавших муляж гранаты в прохожих в центре Москвы. Теперь им грозит арест на 15 суток или штраф.

Кроме того, захватившего отделение "Альфа-банка" в столице признали невменяемым. Инцидент произошел 23 мая 2020 года в отделении банка в доме 41 на Земляном Валу.