В Москве задержали подозреваемых в разбое на 350 тысяч рублей

16:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
"В полицию обратился 24-летний житель столицы. Заявитель рассказал, что с ним по телефону связался неизвестный, который заинтересовался объявлением о продаже автозапчастей. Потерпевший договорился с ним о встрече. На улице Генерала Белова мужчина сел к покупателю в автомобиль, где неизвестные, угрожая предметом, схожим с пистолетом, открыто похитили у заявителя денежные средства, после чего высадили его и скрылись", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Подозреваемых в лице 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья и 32-летнего москвича задержали на улице Академика Миллионщикова. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году. Он в ходе допроса сознался, что покинул страну после 1995 года. На территории другого государства он в период с 2002 по 2015 год находился в заключении.
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