Неизвестный с оружием напал на отделение банка на Кубани

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Неизвестный в маске и черных очках совершил вооруженное нападение на отделение Сбербанка в поселке Сукко под Анапой. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент, как рассказали в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленника разыскивают. По предварительным данным, он направился в сторону базы отдыха у местного лесного массива.

Подозреваемый в совершении преступления был одет в камуфляжную одежду. Лицо злоумышленник скрыл за черной маской и солнцезащитными очками.

В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка также прокомментировали инцидент.

"Была совершена неудачная попытка ограбления. Ущерб не нанесен, пострадавших нет. Сотрудники службы безопасности банка активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание.

В конце мая в Красноярске неизвестные совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Двое сотрудников службы получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

