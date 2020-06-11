Неизвестный с оружием напал на отделение банка на Кубани

19:52
Фото: depositphotos/blinow61
Неизвестный в маске и черных очках совершил вооруженное нападение на отделение Сбербанка в поселке Сукко под Анапой. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент, как рассказали в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленника разыскивают. По предварительным данным, он направился в сторону базы отдыха у местного лесного массива.
Подозреваемый в совершении преступления был одет в камуфляжную одежду. Лицо злоумышленник скрыл за черной маской и солнцезащитными очками.
В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка также прокомментировали инцидент.
"Была совершена неудачная попытка ограбления. Ущерб не нанесен, пострадавших нет. Сотрудники службы безопасности банка активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание.
В конце мая в Красноярске неизвестные совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Двое сотрудников службы получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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