PTI: не менее 46 человек погибли из-за наводнения в Индии

Фото: AP Photo

Не менее 46 человек погибли из-за вызванного ливнями наводнения в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает PTI со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, пострадала деревня Часхоти в округе Киштвар. Из-под образовавшихся завалов удалось спасти 167 человек, при этом состояние 38 из них оценивается как тяжелое.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил скорбь в связи с трагедией. Он также заявил, что пострадавшим оказывается вся возможная помощь.

Кроме того, после наводнений было приостановлено ежегодное паломничество (ятра). Часхоти является отправной точкой паломничества Махаил Мата и последней деревней, доступной для автотранспорта на пути к гималайскому святилищу богини Дурги.

Ранее как минимум 10 человек погибли и 33 пропали без вести при наводнениях из-за ливней в провинции Ганьсу в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска пропавших и эвакуации жителей. Он также призвал минимизировать потери среди граждан и восстановить связь и транспортное сообщение.