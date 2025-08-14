В реестр террористов внесен мужчина, напавший на ребенка в шапке с буквой Z

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Житель Свердловской области Александр Неустроев, который был осужден за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте ведомства.

Неустроев в апреле 2023 года напал, а также выступил с угрозами в адрес 11-летнего ребенка по причине того, что мальчик был в шапке с символом спецоперации – Z. В связи с этим в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В июне того же года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело, обязав мужчину выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.

Однако спустя время в Генпрокуратуре РФ заявили о нарушениях, допущенных во время рассмотрения этого дела. В ведомстве указали на то, что преступление было направлено не только против ребенка. По их версии, оно причинило ущерб интересам России.

В результате дело было пересмотрено. В июне прошлого года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к 3 годам колонии-поселения.

